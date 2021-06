Consegnati dal Rotary Distretto 2032 45 tablet all’Istituto Pellati di Nizza

All’Istituto d’Istruzione Superiore Nicola Pellati di Nizza Monferrato, il Distretto 2032 del Rotary ha consegnato 45 tablet con smart case, previsti dal programma “USAID – Rotary in Italia: Comunità contro il Covid-19” per contrastare gli effetti della pandemia nel nostro Paese. La consegna è avvenuta nel salone dell’Istituto al Dirigente Scolastico Matelda Lupori. Con Luigi Gentile, Assistente di Giuseppe Musso Governatore del Distretto, erano presenti anche il Presidente del Rotary Canelli-Nizza Monferrato Luisella Martino con l’Incoming Presidente Aldo Zaio, il segretario Nino Giugliano e il dirigente rotariano Giorgio Gianuzzi.

Il Rotary ha individuato l’area dell’istruzione perché è estremamente importante in questo momento delicato dare a tutti i giovani la stessa opportunità di crescita e non accentuare la distanza sociale con la didattica a distanza e garantire a tutti l’inclusione nel sistema scolastico. Le scuole sono state scelte dagli Uffici Scolastici Regionali della Liguria e del Piemonte e, grazie ad USAID e alla Fondazione Rotary, sono stati consegnati agli Istituti, equamente distribuiti sui territori di riferimento del Distretto 2032 – Liguria e province piemontesi di Alessandria, Asti e Cuneo – i tablet che permetteranno agli studenti di seguire al meglio le lezioni online. La fornitura dei dispositivi per la didattica a distanza è un’attività coordinata fra i 13 Distretti Italiani del Rotary International che, con questa fornitura di tablet, hanno ottenuto l’approvazione della prima tranche di sovvenzioni USAID-Rotary di oltre 1 milione di dollari.