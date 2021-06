Confcommercio: rinnovati gli organi di Federazione Moda della Provincia di Asti

Oggi si è svolta l’assemblea di Federmoda (Federazione Moda Italia) categoria molto importante e rappresentativa all’interno di Confcommercio Asti, che ha proceduto al rinnovo delle cariche.

I lavori sono stati aperti dal Direttore Claudio Bruno, che ha ringraziato Dino Penna per l’impegno ed il grande lavoro svolto in oltre un decennio di presidenza.

E’ stato presentato il “programma” contenente importanti iniziative, che Federmoda ha intenzione di sviluppare sul territorio già a partire dai prossimi mesi.

L’Assemblea ha poi proceduto alla elezione dei nuovi organi: sono risultati essere eletti Presidente Renata Vigliecca (Titolare del Negozio DolceDonna) ed i due Vice Presidenti, rispettivamente Luca Pucciariello (Titolare del negozio Mister & Co.) e Valentina Redi (Titolare del negozio Tutti i Frutti).

Riconosciuta la carica di Presidente onorario a Dino Penna.

Il Presidente di Confcommercio Asti Aldo Pia:” Il comparto moda è uno dei principali protagonisti per l’economia del nostro territorio e rappresenta il Made in Italy” commenta il Direttore Claudio Bruno: ”Esprimono apprezzamento augurando buon lavoro alla Presidente ed ai Vice confermando massima disponibilità e collaborazione da parte di Confcommercio per i progetti futuri che vedranno coinvolti i negozi di abbigliamento rappresentati dalla nostra Federmoda Provinciale.”