Concorso video per giovanissimi “La Provincia di Asti: passioni e paesaggi da scoprire”: ancora pochi giorni per presentare le candidature

C’è tempo fino a sabato 12 giugno per partecipare al concorso video “La Provincia di Asti: passioni e paesaggi da scoprire”, inserito all’interno del progetto “Scouting” promosso dalla Provincia di Asti, ufficio Politiche giovanili, e finanziato da Upi, Unione province italiane.

Il concorso, la cui partecipazione è completamente gratuita, si rivolge a giovani di età compresa tra i 14 e i 19 anni, residenti o domiciliati in Provincia di Asti, che dovranno partecipare individualmente attraverso la presentazione di un prodotto video.

I temi intorno ai quali dovranno ruotare i video, varieranno a seconda del tipo di prodotto presentato: nel caso di “spot”, della durata massima di 3 minuti, la tematica principale sarà la valorizzazione del paesaggio del Monferrato e della Langa astigiana; nel caso di “reportage”, della durata massima di 10 minuti, l’argomento dovrà riguardare la narrazione del territorio, dell’ambiente naturale, dei suoi prodotti tipici, le passioni degli abitanti, il folklore, il patrimonio artistico e culturale della Provincia di Asti.

Gli interessati potranno inviare i video via mail, con WeTransfer o inviando un link a youtube all’indirizzo mail spleenlab@gmail.com o consegnando un dvd presso la sede dell’associazione organizzatrice e partner del progetto “Laboratori digitali Spleen” presso la Cooperativa Orso di via Crispi 5, 14100 Asti. I partecipanti dovranno inoltre inviare apposita scheda di partecipazione e copia del regolamento firmato per accettazione.

I video potranno essere realizzati con qualsiasi tecnologia, anche attraverso smartphone e iPhone, dovranno essere realizzati in formato mov o mp4 e dovranno avere una dimensione massima di 2 GB. Tutti i Video saranno esaminati dagli organizzatori del concorso e dai partner del progetto “Scouting” e verranno valutati principalmente in base all’attinenza al tema del concorso da una giuria formata da esponenti del mondo della produzione video, del turismo e della comunicazione pubblica.

L’organizzatore metterà a disposizione dei vincitori del concorso 8 soggiorni residenziali artistici presso il Campeggio di Roccaverano. La proclamazione dei vincitori avverrà nel mese di giugno, in data e modalità da definirsi e che verrà immediatamente comunicata ai partecipanti attraverso i recapiti forniti sulla scheda di partecipazione.

Altri partner del progetto che collaboreranno con la Provincia di Asti sono le cooperative sociali Orso di Torino e Vedogiovane di Borgomanero, l’associazione culturale Laboratori digitali Spleen e l’istituto scolastico Monti.

Per informazioni sul concorso e sul bando che è scaricabile al link https://scoutingasti.it/passioni-e-

paesaggi/ ci si può rivolgere a boarino@cooperativaorso.it, politiche.giovanili@provincia.asti.it, spleenlab@gmail.com, scoutingasti@gmail.com

Regolamento Concorso Video

Scheda Concorso Video