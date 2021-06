Concorso letterario internazionale “Amici della Lucania di Asti”: c’è tempo fino al 31 ottobre per inviare le opere

L’Associazione Culturale Amici della Lucania Asti e Provincia ha indetto un concorso letterario nazionale “Amici

della Lucania di Asti” costituito da un’unica sezione: poesie edite e inedite riservate ad adulti, a partire dai 18

anni compiuti, a tema e lunghezza liberi in lingua italiana.

La scadenza per l’invio delle opere e dell’iscrizione è il 31 ottobre 2021. I partecipanti dovranno inviare all’indirizzo e-mail dell’associazione (lucaniasti@libero.it): copia dell’opera in formato pdf/jpeg; scheda di partecipazione, in formato pdf/jpeg, debitamente compilata, con i dati dell’autore (firma facoltativa); copia documento d’identità; copia della ricevuta di versamento della quota d’iscrizione (15 euro da versare sul conto corrente bancario della Banca di Asti intestato all’Associazione Culturale Amici della Lucania Asti e provincia IBAN IT73S0608510301000000042836di Asti con la causale “concorso letterario nazionale Amici della Lucania di Asti – Prima edizione anno 2021”).

Dovrà essere richiesta la ricezione del messaggio. In caso di non ricezione dell’e-mail di conferma, contattare

la Segreteria dell’Associazione allo stesso indirizzo di posta elettronica.

Ogni autore potrà partecipare con una sola opera. Le opere saranno valutate da una Giuria qualificata. Il giudizio della giuria è inappellabile.

Ai vincitori andranno i seguenti premi: 1° classificato – soggiorno di una notte per due persone presso l’Hotel “Sassi” di Matera più targa; 2° classificato – soggiorno di una notte per una persona presso il B&B “La Fabbrica dell’oro” di Asti più targa; 3° classificato – targa; 4° classificato – diploma di benemerenza.

Per informazioni: lucaniasti@libero.it

Sul sito www.associazioneamicidellalucaniadiasti.it è possibile scaricare il bando e la scheda di partecipazione