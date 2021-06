Conclusa una grande ottava edizione di Asti BenEssere (video)

E’ terminata l’ottava edizione di Asti Ben Essere: è stata una settimana ricca di eventi, attività, sedute, incontri, approfondimenti sul tema del Benessere integrale a 360°.

Edizione veramente straordinaria che ha segnato un nuovo e deciso passo alla manifestazione, ecco il bilancio della Cooperativa della Rava e della Fava

“Innanzitutto la scelta di proporre, per il primo anno, l’evento sia in presenza che on line. Volevamo riprendere con le attività in presenza e ci siamo riusciti ma la pandemia ha accelerato la comunicazione su piattaforme internet ed abbiamo sfruttato anche questo strumento. Nei prossimi giorni analizzeremo in dettaglio i dati della pagina facebook creata appositamente per ASTI Ben Essere ma a prima vista appaiono veramente positivi; la visualizzazione dei singoli video in diretta e registrati sono molto buoni. La piattaforma on line è stata utilizzata come una cronaca costante durante tutta la settimana raggiungendo tutti i posti coinvolti dalla manifestazione.

Straordinaria perchè per la prima volta è stato un evento diffuso che ha toccato oltre diversi punti della nostra città numerosi comuni della provincia. Sono stati 20 i centri olistici, i circoli e le associazioni che in rete hanno garantito il successo di questa edizione in tempi di pandemia : di Asti, Sessant , Mombercelli, Nizza Monferrato, Costigliole e Monale.

Straordinaria perchè per il primo anno abbiamo avuto tra i promotori uno studio medico e due farmacie, professionisti seri e preparati che contribuiranno all’evoluzione di questo evento nella direzione che come cooperativa volevamo: creare un spazio di incontro di professionalità del Benessere integrale.

Straordinaria perchè l’articolato e vastissimo programma è stato spalmato su ben 6 giorni : una settimana intensa e propositiva.

Straordinaria perchè per il primo anno abbiamo raggiunto ben 41 operatori del settore che hanno offerto la propria consulenza.

Quest’edizione ha confermato la vitalità di questo settore sul nostro territorio e che viene animata costantemente dall’attivismo di centri, associazioni, circoli, persone… che nonostante le chiusure e le limitazioni dell’ultimo anno e mezzo hanno saputo continuare con tenacia la propria attività.

Un evento in continua crescita e che si sta collocando come punto di riferimento per il benessere olistico a livello astigiano e non solo.

Il nostro logo è stato studiato appositamente con ASTI in maiuscolo…il nostro territorio con cui lavoriamo da 35 anni.”

Tutte le dirette, tutti video registrati, tutte le foto le troverete su https://www.facebook.com/astibenessere/

https://fb.watch/64GXHpUOxo/