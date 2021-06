Con l’inizio di luglio parte la lunga “E-State in Rava&Fava”: tanti eventi e fresche proposte

Parte la lunga E-State in Rava&Fava: decine di eventi e fresche proposte che accompagneranno per tutta l’estate i soci ed i clienti dei punti vendita della Cooperativa della Rava e della Rava.

Ed ecco il calendario della prima parte di luglio.

Si parte subito il 1° luglio con Benessere d’Estate dedicata alla routine viso nel periodo più caldo dell’anno; doppia proposta: alla Bottega di via Cavour presentazione di tutte le linee a marchio Natyr appositamente per la cura del viso; al NaturaSì di piazza Porta Torino è tempo di trucchi al naturale con la storica azienda Benecos: promo dedicate con invito alla prova.

Sabato 3 luglio alla Bottega iniziano i saldi estivi 2021 su abbigliamento ed accessori con una riduzione di prezzo che non intacca il giusto ed equo compenso degli artigiani tessili; in piazza Porta Torino una giornata dedicata ai sandali in cuoio realizzati nei laboratori artigianali palestinesi.

Dal 7 luglio in bottega è tempo di prenotare l’olio extra vergine di oliva provenienti da tre filiere: la calabra Agrinova ‘ndrangheta free’, la siciliana Valdibella del progetto ‘Addio pizzo’ e della toscana Frantoio del Parco che ha recuperato un antico uliveto abbandonato nel Parco dell’Uccellina. Le latte da 3 e 5 litri di olio prenotato arriverà in bottega ai primi di settembre: filiera diretta dal produttore al consumatore.

Sempre dal 7 luglio e fino al 25 in bottega focus sulla Cucina dal Mondo: risi, quinoa, spezie, pasta con presentazione di fresche ricette estive.

Sabato 10 luglio al NaturaSi’ giornata dedicata alle t shirt ‘O press con le più belle frasi di cantautori italiane serigrafate nella Casa Circondariale Marassi di Genova; le magliette in cotone sono del circuito del Commercio Equo e Solidale.

Mercoledi’ 14 alle ore 20.00 ad Asti al Circolo Foyer delle Famiglie in via Milliavacca 5 si parte con l’organizzazione di ASTI BenESSERE 2022 : riunione con tutti i centri olistici ed operatori partecipanti all’ultima edizione per una verifica e per le proposte per l’edizione n. 9.

Fino al 4 luglio in bottega prosegue la promo su tutte le bevande Altromercato.

Per scaricare la locandina con tutti gli eventi della prima quindicina di luglio clicca qui —->>>> LUGLIO 2021 PRIMA QUINDICINA