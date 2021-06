Con il Luxury wine tourism Montalbera apre le porte ad una nuova esperienza di incoming

Il sogno che si è trasformato in realtà, l’idea che si è concretizzata nelle quattro suite per far vivere una nuova esperienza di incoming in cui lusso e natura vanno a braccetto: la Montalbera 360° Experience sta arrivando per introdurre un nuovo concetto di accoglienza tra le meravigliose colline del Monferrato.

Artefice di tutto ciò è Franco Morando, il principe del Ruchè, che ha la dote di portare nel suo mondo del lavoro la filosofia che caratterizza la sua vita, e viceversa, perché quando è la passione a guidare il tutto, i confini sono labili ed il risultato è un modo diverso di vivere l’esperienza a tu per tu con il vino.

“Ci attende la sfida dell’eleganza che tutti insieme vogliamo portare avanti con molta attenzione, che porterà non solo a godere del contesto panoramico e di esaltazione del classico terroir del Vigneron, ma anche ad associare a tutto questo l’importante concetto dello sport.” – commenta così Franco, che ha la capacità di vedere oltre che lo ha portato a conquistare il mondo con i suoi vini, su tutti, il Ruchè Laccento.

Il progetto delle suite è stato seguito dall’Archistyle Giuseppe Chiodin, amico di Franco Morando, “perché la “bellezza” delle “cose” non avviene senza amicizia e feeling”.

E se la pandemia ha rallentato il via, ormai il traguardo è all’orizzonte: traguardo che rappresenta a sua volta il via per una nuova sfida, quella vera e propria dell’accoglienza nelle quattro suite e di un modo di vivere il vino a tu per tu con lo sport, grazie alle esperienze di Wine Trekking, a piedi o in ebike, nei cento ettari dell’anfiteatro di vigneti che si staglia di fronte allo sguardo, che in ogni stagione regalano spunti di fascino indiscutibile.

“Il concetto del Wine Trekking sarà alla scoperta di percorsi da brividi sulle scoscese vigne di Castagnole Monferrato da percorre a piedi o in e-bike con la pedalata assistita, su percorsi segnalati e guidati che condurranno i visitatori alla scoperta della magnificenza del terroir del Monferrato.

Questo per me significa poesia, eleganza, connubio di eccellenza tra grande degustazione di grandi vini, in primis il nostro Ruchè di Castagnole Monferrato, per poi portare avanti il nostro grandissimo Grignolino d’Asti, la Barbera d’Asti e l’importante accoglienza che riserviamo quotidianamente a tutti i Wine Lovers che scelgono di visitare Montalbera” prosegue Morando. Un wine lover che non capita per caso, ma che ci arriva consapevole, per scoprire questo mondo vocato alla bellezza.

Franco Morando, insieme al suo staff, ha pensato proprio a tutto nel trasformare l’idea delle suites in realtà: i nuovi appartamenti di lusso sorgono all’interno degli storici immobili della cantina a Castagnole Monferrato, minuziosamente ristrutturata e portata a meravigliosa bellezza.

Le suite, una situata al piano terra e tre al primo piano, si affacciano sui vigneti e sono dotate di ogni confort per vivere una esperienza esclusiva, all’insegna della privacy, dove lasciarsi andare al pieno relax abbandonando i pensieri e farsi coccolare in un mondo in cui tutti i sensi vengono appagati.

Dalla vista, con la bellezza delle vigne e la cura dei dettagli degli arredi delle suites, l’olfatto, con i profumi inebrianti della cantina, il tatto, grazie alla ricchezza dei materiali di pregio utilizzati, l’udito, con la calma della natura e il “rumore rosa” dell’acqua della piscina immersa tra i vigneti, perfetti per un effetto benefico per il corpo e per la mente. E poi c’è lui: il gusto. Con Montalbera 360° Experience la bellezza si può degustare, in tutte le sue forme.

Chiudete gli occhi e immaginate: è il paradiso, è la pace dei sensi.