Con I love San Felice, passeggiata tra le chiese romaniche di Cinaglio e Settime

L’Associazione I love San Felice propone per domenica prossima, 20 giugno, una passeggiata da Cinaglio a Settime.

Ritrovo alle davanti alla chiesa romanica risalente al 1246 di San Felice a Cinaglio per poi proseguire verso Settime dove dopo circa due km si raggiungerà un altro esempio di romanico, la chiesa di San Nicolao. Dopo la visita alla chiesa rinfresco per i partecipanti nel rispetto delle normative anticovid.

Le offerte libere dei partecipanti saranno destinate alla chiesa di San Felice che, parzialmente restaurata nel 2016, è recentemente entrata a far parte del circuito Chiese a porte aperte. L’associazione ne promuove e ne cura l’immagine dal novembre 2020.

Come si legge sul sito dell’associazione: “L’edificio, senza troppe cure evidenti in questi ultimi anni, presenta alcuni ammaloramenti, come pure gli affreschi e le parti annesse che necessitano di cure e manutenzioni. Lo scopo dell’associazione è appunto la cura e la promozione dell’edificio quale patrimonio storico peculiare e caratteristico di Cinaglio. Per questo ci siamo prima di tutto rivolti al FAI, riprendendo in mano la pagina dedicata a San Felice con l’intento non ultimo di promuoverne il restauro”.

Per informazioni: ilovesanfelice@gmail.com