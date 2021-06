Con canti e letture gli alunni della primaria di Castiglione Tinella salutano l’anno scolastico

Celebrata la chiusura dell’anno scolastico a Castiglione Tinella per gli alunni della scuola primaria. Non più la tradizionale festa di fine anno nei saloni della parrocchia, ma un incontro nell’area esterna vicino al parco giochi. Con canti e recite sono state salutate le maestre Anna e Justine che, dal prossimo anno scolastico, saranno in servizio alla scuola media di Santo Stefano Belbo.

Il sindaco Bruno Penna è intervenuto insieme al consigliere Simona Fogliati: “Oltre all’augurio di buone vacanze abbiamo ringraziato le insegnanti per il lavoro svolto in un anno pieno di difficoltà, riuscendo a portare a termine i programmi e preparando i bambini con la solita attenzione e l’approfondimento che hanno da sempre contraddistinto la scuola castiglionese”. Gli studenti che approderanno alla scuola media sono molto preparati grazie al lavoro delle insegnanti Marina Bussolino, Francesca Calimera, Emanuela Caniggia, Carla Pelissero, Lorenza Rabellino, Chiara Rapalino e Maria Tromboli, che si applicano da tanto tempo oltre l’ordinario impegno istituzionale.