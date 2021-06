Coazzolo e Cisterna i primi comuni della provincia di Asti ad aver aderito alla Convenzione di Faro

Nuovi tasselli si aggiungono al percorso partito il 10 aprile scorso con il Convegno “Il paesaggio educa lo sguardo” organizzato da da Polo Cittattiva per l’Astigiano e l’Albese – I.C. di San Damiano, Museo e Proloco di Cisterna, Associazione “I love San Felice”, Comitato “Amici di Robella”, Osservatorio del Paesaggio per il Monferrato e l’Astigiano, Israt, Ecomuseo delle Rocche del Roero, Associazione Canale Ecologia, Gruppo Rocche ‘n Roll con Fra Production Spa, Lib.“Il Pellicano” e Aimc di Asti.

Durante l’incontro si è promossa la sottoscrizione alla Convenzione di Faro. Coazzolo e Cisterna sono i primi comuni della Provincia di Asti ad aver aderito all’iniziativa proposta in occasione del convegno che, successivamente, è stata inviata a tutte le amministrazioni locali. La speranza è che anche altre realtà seguano questi esempi significativi. L’elenco delle adesioni, in continuo aggiornamento, è disponibile alla pagina http://www.scuolealmuseo.it/blogdidattica/?p=2969

Per informazioni contattare polocittattiva_formazione@icsandamiano.it.