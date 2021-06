Cerrina, camminata serale al Bric delle Pietre

In occasione della festa patronale di San Giovanni quest’anno Cammini DiVini di Augusto Cavallo in collaborazione con il noto Ristorante Italia di Cerrina propone per sabato 26 giugno 2021 una camminata serale verso il Bric delle pietre con partenza ed arrivo presso il suddetto Ristorante con grande AGNOLOTTATA FINALE.

Il ritrovo è previsto per le 18,00 di fronte al Bar, la partenza è prevista per le 19,00. Il percorso prevede partenza da Cerrina Valle, salita in via Colombaro, proseguendo poi la verso case Arduino, proseguendo in salita fino a giungere in cima al Bricco delle pietre una delle cime più alte della Valcerrina con i suoi 436 m. slm. Si prosegue quindi sfiorando il Montefavato e scendendo verso la frazione di Montalero. Si prosegue quindi risalendo in borgata Perosio, proseguendo verso l’area panoramica dell’Ariundun” ed infine l’ultimo chilometro da percorrere in discesa per fare ritorno al ristorante, dove la storica cuoca del ristorante, la signora Franca ci aspetterà per cena a base di agnolotti e Barbera a volontà, Bunet e caffè.

I costi della serata sono: 5 €. per la sola camminata – 15 €. per la sola cena

Il percorso è lungo circa 10 km., di media difficoltà con un dislivello di +360 metri,

mentre le ore effettive di cammino saranno circa tre.

Consigliamo calzature da trekking, torcia elettrica obbligatoria, abbigliamento adeguato alla Stagione e spray antizanzare.

N.B.: LA PRENOTAZIONE E’ OBBLIGATORIA – POSTI LIMITATI

I partecipanti non dovranno allontanarsi dalla guida per tutto lo svolgimento della manifestazione.

CORONAVIRUS

Lo svolgimento delle escursioni proposte da professionisti è subordinato a disposizioni, protocolli operativi e regolamenti così come richiesti dai ministeri di riferimento e accolti dalla Commissione Tecnica Scientifica e Formazione di AIGAE. Ciò comporta, per quanto vi riguarda: avere con se ed a portata di “naso” i necessari dispositivi di protezione individuale;

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI POTETE CONTATTARMI AI SEGUENTI RIFERIMENTI

Augusto Cavallo

Guida Ambientale Escursionistica e Istruttore SINW

Tel. 339 4188277 – e-mail: augusto.cavallo66@gmail.com



https://www.facebook.com/augustonordic/

https://www.facebook.com/groups/1722191187995377/

https://www.facebook.com/events/1133670997113009/