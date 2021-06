Castell’Alfero, ad una studentessa di seconda media la prima borsa di studio intitolata al professor Paolo Meda

Lo scorso 11 giugno, ultimo giorno di scuola, si è svolta una manifestazione in ricordo del professor Paolo Meda, insegnante di musica e vicepreside dell’Istituto Comprensivo di Castell’Alfero, mancato lo scorso gennaio a soli 60 anni.

“E’ stato un evento toccante” racconta Beppe Andrianò al quale si deve una raccolta fondi con la quale è stato possible istituire una borsa di studio per studenti meritevoli che durerà 5 anni con la possibilità di ripeterla per altri 5 anni. La prima borsa di studio del valore di 300 euro è andata ad una studentessa di Alfiano Natta frequentante la classe IIA delle scuole medie di Castell’Alfero.

Molti gli interventi commossi da parte dei colleghi, alcuni dei quali erano stati anche studenti del professor Meda, e della dirigente scolastica Claudia Cerrato. La mattinata ha visto l’alternarsi di commoventi contributi musicali da parte degli studenti e l’intitolazione dell’aula di musica al professor Meda con una targa con la citazione “Saremo le tue note nel mondo”.

Il personale ATA ha inoltre piantumato al centro del giardino interno un piccolo albero di ciliegio floreale giapponese con campane sonore ed un piccolo cartello a ricordo. Il saluto finale è stato affidato a studenti e professori che hanno cantato e animato la canzone “Sarà un Successo” di Tommaso Paradiso la quale era stata proprio l’ultimo compito dato ai ragazzi dal professor Meda.