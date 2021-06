Casa della Salute di San Damiano: modifica alle modalità prenotazione dei prelievi del sangue

Per favorire l’accessibilità ai servizi da parte dei cittadini, da venerdì 2 luglio, cambiano gli orari e le modalità di prenotazione dei prelievi presso la Case della Salute di San Damiano d’Asti.

In particolare, lo sportello dedicato vedrà gli operatori a disposizione dei cittadini sia in presenza che telefonicamente.

Le due modalità saranno attive in orari atti ad evitare sovrapposizioni e permettere all’utenza la più ampia accessibilità possibile, come sotto indicato.

Prenotazioni in presenza – Segreteria prelievi, locale n° 9:

lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 08.15 alle ore 10.00

Prenotazioni telefoniche – 0141.481320:

lunedì e mercoledì dalle 10.15 alle ore 13.15

giovedì e venerdì dalle ore 10.15 alle ore 12.4