Intervento di salvataggio animali oggi per il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Asti. Il fatto è avvenuto in strada Quaglia, dove un cane è rimasto incastrato in un canale dell’acquedotto di Asti.

I soccorritori sono intervenuti con un’aps e un pick up e sono riusciti a liberare il cane, riconsegnandolo al proprietario in ottime condizioni.