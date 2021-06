Cambio generazionale alla Proloco di Maretto: rinnovato il direttivo

Dopo tanti anni cambia il direttivo della Proloco di Maretto.

Nei giorni scorsi si sono svolte le votazioni ed è stato eletto un nuovo direttivo: il nuovo presidente è Marco Giaccone, che con i suoi 28 anni rappresenta un cambio generazionale.

Giaccone sarà affiancato dal vicepresidente Claudio Giaretti, dalle tesoriera Lorena Bejaj, dalla segreteria Simona Appiano.

I revisori dei conti sono Elena Perotto, Renato Ottenga e Gianluca Olivero; i probiviri sono Attilio Giaretti, Silvio Giaretti e Adolfo Granito.

Sono previsti anche tre sezioni: Cucina, Bar-Banconiere e Manutenzione-Logistica.

Della sezione cucina fanno parte Rita Giaretti, Piera Balma, Silvana Bonello, Carla Benedicenti, Silvio Vico.

Nella sezione Bar troviamo Renato Ottenga e Silvio Vico, nella sezione manutezione e logistica Riccardo Giaccone, Andrea Bricarelli, Lindi Bejaj, Francesco Alvino, Giancarlo Bernardini, Marco Tonin.

“Mi auguro come sindaco che si uniscano le sinergie e le collaborazioni con altre proloco dei paesi vicini, al nuovo direttivo il mio augurio di buon lavoro; un sentito ringraziamento al precedente direttivo per il lavoro svolto in tutti questi anni” il commento del sindaco di Maretto, Roberto Palma.

Nella foto il nuovo presidente Marco Giaccone, con la tesoriera Lorena Bejaj, dietro a loro il vicepresidente Claudio Giaretti