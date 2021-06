Cambio ai vertici dell’Associazione Con Te OdV: Giovanni Boccia eletto presidente

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Associazione Con Te si sono svolte lo scorso 27 maggio. Ieri lunedì 31 maggio, nella prima Assemblea degli eletti, sono state assegnate le cariche sociali.

Presidente è stato nominato Giovanni Boccia, volto noto del mondo del volontariato astigiano e non solo. Vicepresidente è stata eletta Ilaria Lombardi, da anni psicologa di riferimento dell’associazione. Caterina Briatore, membro del Direttivo uscente, è stata riconfermata e ricoprirà il ruolo di segretario. Rocco Colucci e Raffaele Mastroianni sono stati nominati rispettivamente tesoriere e consigliere.

Il nuovo Direttivo è stato salutato dal presidente uscente Fares Cerrina che ha ringraziato i componenti del Consiglio uscente, i volontari, i soci e tutta l’equipe dell’hospice di Nizza Monferrato e del reparto di Oncologia e Cure Palliative di Asti. “La gestione triennale di questo Direttivo unitamente all’apporto prezioso di tutti i volontari e alle donazioni ricevute da privati e aziende ha raggiunto dei risultati davvero importanti” ha dichiarato Cerrina.

Tra i traguardi di questi tre anni si ricordano: la ristrutturazione della sede dell’associazione, l’acquisto di sei moderni letti elettrici per l’Hospice, di un’auto per le visite a domicilio donata all’equipe di Cure palliative e di un ecografo portatile. Di recente l’associazione ha donato un contributo per la partecipazione al Master in Alta Formazione e Qualificazione in Cure Palliative del dottor Francesco Pinta e della dottoressa Jessica Fiore.

A causa del Covid 19, l’associazione ha rallentato o sospeso alcune attività, ma non si è mai fermata: sono proseguite la raccolta tappi e la consegna di farmaci e presidi sanitari a domicilio. Di recente è stata realizzata la Stanza degli Abbracci alla Casa di riposo Città di Asti, dove i volontari attualmente prestano assistenza. Dai primi giorni di marzo 2021 volontari sono anche presenti al Foro Boario di Nizza Monferrato per supportare il servizio vaccinazioni.

“Con la speranza che l’emergenza sanitaria sia in via di conclusione e ci permetta di riprendere le normali attività, auguro al nuovo Direttivo di portare avanti con impegno gli obiettivi della nostra associazione e di collaborare proficuamente per raggiungere nuovi traguardi” ha concluso Cerrina.

Ad accogliere l’augurio il nuovo presidente Giovanni Boccia: “Ringrazio i soci e il Direttivo uscente. Sono onorato di questa carica. Mi impegnerò al massimo per continuare a fare crescere questo sodalizio. Avrò modo nei prossimi giorni di sentire i responsabili dei vari gruppi di lavoro per iniziare a condividere idee e programmare attività”.

Nelle foto di apertura il Consiglio Direttivo: da sinistra in piedi Rocco Colucci, Giovanni Boccia, Raffaele Mastroianni. Sedute: Caterina Briatore a sinistra e Ilaria Lombardi a destra. Nella foto che segue il passaggio di testimone tra il presidente uscente Fares Cerrina e il neo presidente Giovanni Boccia.