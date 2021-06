“Calosso c’è” scalda i motori per un’estate ricca di eventi

L’Amministrazione Comunale di Calosso ha lavorato in questi mesi in ottica ripartenza ed è pronta per riproporre, anche per l’estate 2021, il progetto “Calosso c’é”. Dopo il grande successo dell’estate 2020, in cui il Comune di Calosso fu uno dei pochi, a livello locale, ad organizzare iniziative nonostante la situazione incerta, ecco ritornare l’estate di eventi che si svolgerà dal 3 luglio al 22 agosto.

“Calosso c’è” è “il frutto di un’ampia azione resa in collaborazione con le strutture produttive e ricettive del paese per promuovere il suo territorio. Un progetto condiviso e costruito insieme a tutte le Associazioni presenti nel Comune. ” sottolinea l’Amministrazione Comunale.

Segnatevi dunque le date: dal 3 luglio al 22 agosto, il programma prevede una ricca serie di eventi culturali, musicali, sportivi, enogastronomici, dedicati al turismo all’aria aperta, sulle magnifiche colline dal panorama mozzafiato, immersi tra i Paesaggi Vitivinicoli Unesco Patrimonio dell’Umanità.

Mentre si vanno delineando i dettagli, iniziate a segnarvi quello che propone il primo fine settimana: si aprirà sabato 3 luglio con la Cena Panoramica… in musica e al Castello, con Sonia De Castelli. Domenica 4 invece, al mattino, si inaugurerà il “Sentiero Essenze Conoscenze”, con partenza e arrivo da Piana del Salto, per circa 7 km collinari immersi tra la natura e … le aziende vitivinicole del territorio dove si potranno ritirare i menù per il pic nic all’aria aperta. Per ora, come si dice, “Save the Date”, prestissimo arriveranno tutte le info per prenotare una fantastica esperienza immersi nella bellezza.

Nel frattempo, volete visitare virtualmente Calosso, tra vigneti, storia e… crotin? Per saperne di più clicca QUI.