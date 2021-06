“Calosso c’è”: prenotazioni aperte per la Cena Panoramica in Musica

E’ al via la 2a edizione di “Calosso C’è”. Il primo evento della rassegna che terrà compagnia dal 3 luglio al 22 agosto sarà la Cena Panoramica in Musica.

L’evento è in programma nel parco del Castello nella serata di sabato 3 luglio, alle 20; sarà curato dalla Pro Loco di Calosso, accompagnata dai vini de la Crota d’Calos e animata dalla splendida voce di Sonia De Castelli.

La prenotazione è obbligatoria, da effettuare entro giovedì 1 luglio al 349.8797639 e 391.7252974. Il costo della cena è di 30 euro a persona. Il menù prevede tante sfiziose specialità locali.

In caso di maltempo, la cena si terrà nei locali del Teatro Comunale.

Di seguito la locandina con tutte le info: