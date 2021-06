Calma e gesso: camminata e visite a Moncucco Torinese

Camminare lentamente, Comune, Pro Loco, Circolo ricreativo “Le due Torri” di Moncucco Torinese e In Collina di Castelnuovo Don Bosco, organizzano un tuffo tra colline ricche di storia e di vitigni doc alla scoperta di Moncucco, comune astigiano al confine tra il Chierese e il Basso Monferrato.

L’abitato di Moncucco Torinese, dominato dal massiccio castello medioevale, è collocato in una zona ricca di cave di gesso la cui estrazione risale al Seicento, utilizzati per numerosi e splendidi manufatti: stucchi, paliotti d’altare, ornati di camini e i tipici nonché originali pannelli da soffitto.

Alcuni esempi di queste lavorazioni e la lavorazione di questo materiali sono raccontate nel Museo del Gesso che si potrà visitare in piccoli gruppi a partire dalle 16 (ingresso a pagamento 3 euro, su prenotazione, fino ad esaurimento posti disponibili).

Dopo aver ammirato dal cortile del castello, un magnifico panorama che spazia dalle colline del Monferrato si estende alle colline del Piemonte meridionale, a quelle torinesi (si riconosce Superga) e all’arco alpino occidentale, si lascia il centro storico e si dirige verso Cascina Rocca e poi si costeggia la cava di gesso in località Fontamara, superata la quale ci si immerge in un mare di colline e viti. E proprio un magnifico punto panoramico, tra filari di Barbera, Freisa, Bonarda e Cortese, è stata recentemente collocata la “Panchina Gigante sul Bric” (la n. 134 del progetto “Big Bench” ideato da Chris Bangle) per iniziativa della famiglia Mosso dell’azienda vitivinicola e agrituristica Cascina Bric.

Dopo la sosta di rito, si riprenderà il cammino, per poi tornare nel centro di Moncucco al circolo Le due Torri per la cena finale (menù: insalata russa, lingua in salsa, tagliatelle al ragù, bonet, acqua, vino, caffè 10 euro; prenotazione entro il 17 giugno). La camminata in totale sarà lunga 7 km.

Durante giornata dalle 14 alle 23 sarà possibile visitare nelle sale del castello la mostra d’arte contemporanea EsSereArte (ingresso libero e senza prenotazione) e alla sera partecipare alle visite teatralizzate Museo del Gesso a lume di candela (ingresso libero, durata 30 minuti, su prenotazione prolocomoncucco@gmail.com o messaggio su whatsApp al numero 329/8846868)

Verranno adottate tutte le misure per rispettare il distanziamento e i protocolli sanitari anticovid.

Informazioni di partecipazione

Ritrovo a Moncucco Torinese, piazza Statuto, alle 16 per la visita al Museo del Gesso e alle 17,30 per la passeggiata (partenza alle 18)

Quota di partecipazione: 3 euro soci, 10 euro non soci (per tessera associativa e copertura assicurativa responsabilità civile e infortuni), gratis fino a 18 anni.

Per informazioni ed iscrizioni (entro il 17 giugno): 349.7210715, camminarelentamente2@gmail.com, www.camminarelentamente.it