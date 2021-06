Calliano, al Parco del Brik un gioco per bambini inaugurato dall’associazione Deodara

“Nella Giornata mondiale dell’Ambiente abbiamo deciso di inaugurare un gioco per i più piccoli perché essi solo il futuro”. Queste le parole Orio Alessandro, presidente dell’associazione Deodara OdV sabato scorso, 5 giugno, durante l’evento al Parco del Brik, a San desiderio di Calliano. Presenti i sindaci di Calliano e Grana e il vicesindaco di Moncalvo in rappresentanza della Provincia .

Una giornata conviviale dove il presidente ha riportato i dati e le attività svolte nel 2020 con la riorganizzazione della stessa associazione per far fronte all emergenza Covid 19 al fine di essere presenti sul territorio e dare il proprio contributo. Deodora sta supportando infatti la Protezione civile alternandosi al centro vaccinale di Calliano.

“Il lavoro di squadra è il perno fondamentale per portare avanti le attività .L’intesa tra le associazioni nel 2020 e in questi primi mesi del 2021 si è maggiormenre rafforzata” ha commentato il presidente dell’associazione che si occupa di ambiente, tutela degli animali e di safety ed è composta da volontari che, come spiegato dal presidente, “vengono formati periodicamente”.