Calcolare la cessione del quinto dello stipendio con Calcunzio, uno strumento semplice e gratuito

Ti interessa calcolare la cessione del quinto dello stipendio per comprendere quanto ti costa effettivamente questo finanziamento e quanto puoi ottenere? In questo articolo ti spiegheremo come effettuare la procedura esatta in modo semplice e chiaro.

La cessione del quinto della pensione o dello stipendio rientra tra i finanziamenti non finalizzati, infatti potrai ottenere la somma di denaro senza che ti venga richiesta la motivazione e l’uso specifico di essi. Il piano di ammortamento è previsto tramite l’addebito in busta paga o cedolino pensionistico.

Per effettuare questo calcolo ti consiglio vivamente di sfruttare Calcunzio, uno strumento che riesce a calcolare la rata massima della cessione del quinto in pochissimi secondi e con pochissimi dati da inserire.

Cos’è e a chi è accessibile la cessione del quinto

Come detto anticipatamente, la cessione del quinto è un prestito personale regolamentato dalla Legge DPR 180/50, dove si evince chiaramente, che indipendentemente che tu sia pensionato o dipendente, è un tuo diritto poterla richiedere.

Durante la sottoscrizione di tale finanziamento, ricorda che è d’obbligo accettare due polizze assicurative, quella a rischio impiego e quella a rischio vita.

Si definisce “cessione del quinto”, proprio perché la rata massima che potrà essere applicata al prestito è di 1/5 della tua pensione o del compenso mensile.

Potrai richiedere questo prestito sia qualora fossi già in pensione, sia nel caso in cui fossi un lavoratore pubblico, privato o statale. L’essenziale è avere la busta paga ed avere un impiego subordinato presso un’azienda con una buona solidità economica.

Come si calcola la cessione del quinto dello stipendio? Ecco la simulazione

Ora che hai appreso cos’è questo prestito e chi può richiederlo, probabilmente vorresti conoscere la formula che ti consente di sapere come si calcola la cessione del quinto. Prima di proseguire, ti occorre sapere che dovrai richiedere al tuo datore di lavoro (o all’amministrazione dell’azienda), il certificato dello stipendio.

Si tratta di un documento attraverso il quale la banca o l’ente creditore, potrà ricavare i dati di loro interesse, tra cui la data d’assunzione, l’importo totale del salario e la tua mansione all’interno dell’azienda per cui lavori.

Una volta ottenuto tale certificato, ecco qual è l’iter per conoscere l’importo massimo cedibile relativamente alla cessione del quinto:

– Ricavare lo stipendio mensile al netto delle tasse.

– Sottrarre le voci extra, nonché quelle che comprendono la retribuzione base, straordinari, premi di produzione oppure assegni familiari.

– Lo stipendio netto mensile dovrà essere moltiplicato per il numero di mesi percepiti come salario (annualmente). Per esempio con la 14esima o 13esima mensilità.

– Il risultato dovrà essere diviso per 12.

– Infine, l’ultimo step sarà quello di dividere ancora una volta, ma per 5.

Immagina di essere un dipendente di un’azienda con un contratto a tempo indeterminato, hai 45 anni e lavori lì da 10 anni. Il tuo stipendio netto è pari a 1.500€, di conseguenza dovrai effettuare questo calcolo:

– 500€ / 5 = 300,00€.

– Piano di ammortamento (per la restituzione) pari a 6 anni (72 mesi).

– Montante: 300,00€ * 72 mesi = 21.600,00€.

Un altro esempio potrebbe essere quello di un 26enne assunto a tempo indeterminato, ma con 3 anni di servizio. Lo stipendio al netto delle tasse, supponiamo sia pari a 1.000€.

Per ricavare la rata massima dovrai dividere 1.000€ per 5, nonché 200€. Il piano di rimborso invece è stato stipulato e sottoscritto per 6 anni (72 mesi). L’ultimo passaggio sarà quello per trovare il montante, la cui operazione finanziaria è 200€ * 72 mesi, ovvero 14400€.

Quanto al calcolo relativamente ai pensionati, la procedura è più semplice. Infatti, occorreranno soltanto due dati:

– Importo netto della pensione percepita ogni mese (lo puoi trovare sul prospetto pensionistico rilasciato direttamente dall’INPS, ovvero il modello OBIS M).

– La pensione che percepisci dovrà essere superiore rispetto alla minima. Tale valore è variabile annualmente, anche se per il 2021 l’importo è pari a 507€. Ciò renderà impossibile l’ottenimento della quota cedibile.

Se dovessi avere più pensioni, la quota presa in considerazione sarà quella cumulata su tutte. Per quota cedibile inoltre, si intende il documento ufficiale che viene corrisposto obbligatoriamente dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale del territorio di competenza.

Questi sono tutti gli step essenziali per calcolare la cessione del quinto dello stipendio o della pensione.