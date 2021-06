Brutto risveglio questa mattina per il ristorante Vicolo Battisti di Asti: nella notte qualcuno ha dato fuoco agli ombrelloni del dehor.

Purtroppo non si tratta della prima volta, ma è già il secondo caso in meno di un mese come ci racconta il direttore di sala del ristorante, Vittorio Raviola: “Non abbiamo parole, per la seconda volta hanno dato ai nostri ombrelloni senza un motivo, senza un perchè e si sono anche impegnati, sono ombrelloni che difficilmente prendono fuoco. Adesso abbiamo fatto denuncia ai carabinieri, speriamo che ne vengano a capo perchè così non è possibile.”

Atti vandalici che complicano ulteriormente il tentativo di ritorno alla normalità dopo la lunga chiusura per le restrizioni covid: “E’ un mese e mezzo che siamo aperti, non è un mese che abbiamo gli ombrelloni e ci hanno dato fuoco due volte allo stesso ombrellone. O qualcuno ce l’ha con noi, questo è un dispetto proprio stupido, se no non saprei per quale motivo, spero che qualcuno lo fermi non solo per noi ma per il bene della città” conclude Raviola.