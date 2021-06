Bitcoin e la nuova economia mondiale: l’alba di un mondo moderno

Bitcoin è un nome familiare. In fondo, è l’unica criptovaluta di cui la maggior parte delle persone ha sentito parlare e i benefici di questo non possono essere sottovalutati. Tuttavia, non si può negare che Bitcoin sia, anche, uno degli asset più volatili disponibili nel mercato attuale. In ogni caso, se si stai pensando di entrare in questo mercato, è sempre utile non dimenticare due vecchie regole sull’investimento, ovvero non investire mai più di quanto si può perdere e fare, sempre, delle opportune e accurate ricerche prima di investire i propri soldi in qualsiasi cosa.

In generale, Bitcoin è l’unione di tecnologie e astrazioni che consentono di raggiungere il consenso tra soggetti, non necessariamente noti, in modo decentralizzato, ossia senza che la fiducia debba essere depositata in un punto di controllo centrale o che la sicurezza della rete sia soggetta a un singolo punto di riferimento. L’insieme di queste tecnologie, costituisce la base per l’esistenza di una valuta digitale decentralizzata come, appunto, Bitcoin e criptovalute.

In estrema sintesi, in una ottica di una nuova economia mondiale, raffigurano un consenso che è totalmente indipendentemente e avulso dalla volontà di autorità centrali come banche e governi. Per quanto riguarda i mezzi di pagamento, nonostante le restrizioni, Bitcoin e le altre criptovalute hanno molteplici vantaggi, soprattutto nelle transazioni online e internazionali, come, ad esempio, tutto ciò che riguarda la velocità di elaborazione dei pagamenti e i minori costi di transazione.

Quando l’economia monetaria stava ancora lentamente espandendosi nelle regioni più remote e, uno dei problemi principali, era quello di insegnare a molti individui l’arte di fare calcoli, un singolo tipo di denaro, facile da identificare, andava a favorire il confronto dei prezzi, e quindi la crescita della concorrenza e del mercato. Ma oggi, questi vantaggi iniziali, che, di fatto, sono serviti da pretesto ai governi per arrogarsi il diritto esclusivo di emettere moneta, non hanno, certamente, un peso maggiore rispetto i numerosi svantaggi di questo sistema.

I suoi difetti, sono gli stessi di tutti i monopoli: siamo obbligati a consumare i loro prodotti anche se sono insoddisfacenti e, soprattutto, un tale sistema impedisce la scoperta di metodi migliori per soddisfare esigenze che non riguardano o non interessano il monopolista.

Nonostante sia circondato da molte incertezze causate dalla grande fluttuazione del suo valore, Bitcoin presenta molteplici innovazioni, oltre che il potenziale di avere un impatto importante sul miglioramento della vita della popolazione.

Uno dei vantaggi sociali offerti da Bitcoin, è l’universalizzazione dell’accesso ai servizi finanziari. Attualmente, un numero stimato dalla Banca Mondiale, mette in luce che diversi miliardi di persone in età adulta di tutto il mondo, non hanno accesso a banche e servizi finanziari, come pure un accesso a credito, a bonifici bancari e a carte di pagamento.

Questo numero, in sostanza, rappresenta l’incapacità dei governi di fornire un sistema finanziario regolamentato dallo Stato, in grado di raggiungere l’intera popolazione mondiale. Tra le principali cause di esclusione finanziaria vi sono, ad esempio, una documentazione inadeguata e normative costose. Oltre a ciò, si evidenzia il problema legato ad infrastrutture bancarie inefficienti per far fronte alle microeconomie, come quelle delle zone rurali africane. Inoltre, la popolazione senza accesso alle banche, non può ricevere prestiti, ma non può non perché siano considerati dei cattivi pagatori, ma perché non possono dimostrare la loro reputazione e il loro patrimonio.

Un altro vantaggio sociale dei Bitcoin, è il costo più basso per le transazioni. Poiché tutte le transazioni vengono elaborate e convalidate da una rete peer-to-peer, tramite minatori premiati, non è necessaria che sia coinvolta una terza parte, per una transazione tra due utenti.

Ciò, dunque, si rivela come un risparmio sui costi rispetto ai fornitori di servizi che convalidano le transazioni digitali con denaro tradizionale. Probabilmente, il vantaggio sociale più importante di Bitcoin è la protezione dei suoi utenti dall’inflazione. Bitcoin è una grande promessa di un modo per ridurre i costi delle transazioni per i piccoli trader e le rimesse di denaro globali, ma, anche, per alleviare la povertà globale facilitando l’accesso al capitale, così come per proteggere le persone dai controlli sui capitali e dalla censura, per garantire la privacy finanziaria ai gruppi oppressi, per stimolare l’innovazione e, andando a concludere, per una nuova economia mondiale