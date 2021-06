Biblioteca Astense: dalla prossima settimana saranno ampliati orari e spazi

L’ingresso in zona bianca del Piemonte ha permesso al personale della Biblioteca Astense Giorgio Faletti di riorganizzare gli spazi in linea con le nuove direttive e consentire una fruizione dei servizi più agevole da parte degli utenti.

Da martedì 29 giugno a sabato 31 luglio verranno ampliati gli orari e gli spazi per lo studio: martedì, mercoledì e giovedì con orario 9-13 / 15-18, e il venerdì dalle 9 alle 13, sarà possibile accedere alle aree studio e al cortile esterno, dove è stato incrementato il numero di tavoli e sedie, senza prenotazione, fino ad esaurimento posti disponibili. Resta l’obbligo di utilizzo della mascherina, oltre al distanziamento e al limite di un solo utente per tavolo.

Inoltre sarà possibile accedere liberamente alla Sala Colonne per chi desidera visionare di persona e prendere in prestito libri attingendo alla ricca selezione di volumi esposti, incrementata da recenti acquisti, inclusi testi per bambini. L’accesso sarà possibile nelle mattine di martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13. Il venerdì questo servizio sarà attivo anche in orario pomeridiano (15-18) per permettere ai più piccoli e ai ragazzi di avvicinarsi alla sezione loro dedicata in Sala Colonne.

Per il momento restano chiuse la sala rivista per la consultazione dei periodici e la Bibliobimbi. Restano attivi i servizi di prestito su prenotazione telefonica o via mail e di consegna a domicilio, garantita grazie alla collaborazione dell’Auser per i lettori over 70 e per persone nell’impossibilità, anche temporanea, di raggiungere la sede.

Dal 3 al 28 agosto, come di consueto durante il periodo estivo, l’accesso a prestito, consultazione e aree studio potrà avvenire solo al mattino, dal martedì al sabato dalle 9 alle 13.

Maggiori dettagli su www.bibliotecastense.it