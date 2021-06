Benessere d’Estate, promozioni dedicate ai capelli nei punti vendita Rava e Fava di Asti

L’arrivo dell’estate segna il cambiamento della propria routine a causa delle temperature più alte e delle attività all’aperto. I capelli, messi sotto stress, hanno bisgno di trattamenti particolari. Per questo dal 10 al 27 giugno nei due punti vendita Rava e Fava di Asti la promo Benessere d’Estate avrà come focus proprio i capelli.

Alla Bottega di via Cavour 83 sarà presentata l’intera linea shampoo, balsamo e maschera di Natyr, la cosmesi bio e fair trade che utilizza ingredienti naturali da filiere etiche. Tè verde, erba mate, aloe, riso, karitè, mandorle ed argan & figue sono gli ingredienti base miscelati in preparazioni cosmetiche per i vari tipo di problematica del capello.

Nel NaturaSì di piazza Porta Torino 14-15 si andrà a conoscere il laboratorio cosmetico umbro Villa Lodola.

Sulle colline di San Giustino, al confine tra Umbria e Toscana, circondata da 20 ettari tra ulivi e terreni convertiti alla coltivazione biologica dal 2006, sorge Villa Lodola. La filosofia di Villa Lodola si impegna per uno sviluppo sostenibile attraverso la sua linea di cosmesi bioecologica studiata e concepita per prendersi cura della bellezza e del benessere di capelli nel rispetto della natura e dell’ambiente.

Una parte del terreno è stato riservato al Centro di Sperimentazione Piante Officinali per la Cosmesi Villa Lodola. È qui che vengono selezionate le differenti piante officinali che poi si utilizzano come ingredienti chiave nei cosmetici della linea. Villa Lodola si è specializzata nella cura del capello a livello cosmetico: shampoo e balsami in diverse versioni oltre ad una ricca linea di tinte naturali.

Per tutto il periodo con l’acquisto di uno shampoo e di un balsamo -15% di sconto.

Di seguito la locandina della promozione –> BENESSERE D’ESTATE GIUGNO 2021