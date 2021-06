Astigiano, con Scouting due concorsi per giovani artisti locali

L’Ufficio Politiche Giovanili della Provincia di Asti è capofila del progetto dal titolo “Scouting”, unitamente ad altri partner quali: la Cooperativa ORSO di Torino, la Cooperativa Vedogiovane di Borgomanero, l’Associazione Culturale Laboratori Digitali Spleen e l’Istituto Scolastico Monti di Asti.

Si tratta di due i concorsi riservati ai giovani artisti, residenti e domiciliati nella provincia astigiana, dedicati alla valorizzazione del territorio astigiano: la Call “Giovani Artisti&Territorio”, rivolta a giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni (leve dal 1991 al 2002) e per qualsiasi forma di espressione artistica – scadenza 26.6.2021); concorso video, rivolto a giovani di età compresa tra i 14 e i 19 anni (leve di nascita dal 2002 al 2006) – scadenza 12.6.2021

Call “Giovani Artisti&Territorio”

Attraverso l’elaborazione artistica, i giovani partecipanti dovranno raccontare – in forma creativa e originale – la provincia di Asti al fine di valorizzare le eccellenze e le peculiarità del territorio in una o più tra le sue varie caratteristiche.

I partecipanti avranno la possibilità di usufruire di un percorso formativo di 6 ore – in accompagnamento al percorso concorsuale – inerente al processo creativo artistico e dovranno candidarsi con la presentazione di un prodotto video (della durata di 5 minuti) in cui illustreranno la proposta artistica che vogliono realizzare, compilando il relativo Modulo disponibile on line (vedasi Regolamento allegato).

La partecipazione al concorso è completamente gratuita e non vi sono costi di iscrizione né obblighi di tesseramento alle Associazioni coinvolte.

I partecipanti dovranno indicare i linguaggi più attinenti alla loro proposta tra: teatro, musica, danza, performance, pittura, scultura, illustrazione, grafica artistica, video, fotografia, storytelling.

Ai vincitori (n.8) sarà corrisposto un contributo economico (da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 1.500,00 lordi) oltre ad un soggiorno residenziale all’Isola d’Elba (escluse le spese del viaggio) nel mese di settembre 2021.

Concorso Video

Gli interessati dovranno realizzare un video – con qualsiasi tecnologia, anche attraverso un cellulare (vedasi Regolamento allegato) e dovranno scegliere tra:

– Spot (massimo 3 minuti)

– Reportage (massimo 10 minuti)

Agli 8 vincitori sarà offerto un residenziale artistico gratuito (escluse le spese di viaggio) presso il Campeggio di Roccaverano nel mese di agosto/settembre 2021.

“Una grande opportunità per i giovani artisti del nostro territorio – sottolinea il consigliere delegato alle Politiche Giovanili Marco Lovisolo – e nel contempo una valorizzazione al territorio astigiano. In ultimo una Commissione giudicatrice, formata da esperti, valuterà i migliori prodotti. A settembre e al termine del progetto, realizzeremo un evento finale di presentazione delle opere vincitrici delle due sezioni”.

“Ringraziamo il direttore dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero di Asti e Alba, Mauro Carbone – evidenzia il Presidente della Provincia di Asti Paolo Lanfranco – per aver accettato la proposta di collaborare con l’ente Provincia, favorendo così una proficua attività e connessione con le potenzialità e risorse che il territorio esprime. In particolare l’E.P.T. si occuperà di individuare le sedi e i contesti produttivi in cui verranno realizzati, presentati ed esposti i progetti vincitori”.

Gli interessati che vorranno avere informazioni sul progetto, potranno scrivere una mail a: scoutingasti@gmail.com

Clicca di seguito per scaricare il bando –>CALL Scouting GiovaniArtisti&Territorio