Asti, uomo ferito da un colpo d’arma da fuoco nella notte in Corso Casale

Un uomo è rimasto ferito da un colpo d’arma da fuoco questa notte in Corso Casale.

Dalla prima ricostruzione dei fatti circolata in mattinata, ma non confermata dagli inquirenti, verso le due un gruppo di persone avrebbe suonato al campanello dell’abitazione dell’uomo, per farlo scendere. Una volta sceso, per motivi ancora non chiari, sarebbe stato colpito ad una gamba da un corpo d’arma da fuoco.

Mentre gli aggressori si davano alla fuga, il ferito ha dato l’allarme e sono intervenuti i soccorsi con l’ambulanza che ha trasportato l’uomo all’ospedale di Asti, non è in pericolo di vita.

Sul caso indaga la polizia di Asti.