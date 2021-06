Asti, terminati i lavori alla palestra di via Monti

Sono terminati i lavori nella palestra situata in Praia, con un intervento di 550.000 euro.

Gli interventi, progettati dall’architetto Vaccario Alberto, hanno previsto innanzitutto la rimozione del tetto in amianto e poi un restyling dell’intera palestra: nuova copertura in lastre coibentate, nuove uscite di emergenza per antincendio, nuovo impianto trattamento aria, sostituzione parti dell’impianto idrico ed elettrico obsolete, nuovi corpi illuminanti a led in tutti i locali, nuovi serramenti in tutto l’edificio, nuove caldaie sia per palestra che che per locali trovamici, contro soffittatura e riscaldamento a pavimento palestra, nuovo pavimento palestra, tinteggiature e trattamento anti umido.

In questa maniera gli utilizzatori, San Domenico Savio S.S.D. e Associazione Missione Autismo Onlus sono potuti tornare in locali completamente ammodernati.

“È un’altra riqualificazione degli immobili di proprietà comunale – riferisce l’assessora ai Lavori Pubblici Stefania Morra – che si va ad aggiungere agli altri lavori ancora in corso o appena terminati necessari per ammodernare le strutture ed adeguarle dal punto di vista normativo”.

Soddisfazione anche da parte del sindaco Maurizio Rasero che, con i tecnici duranteil sopralluogo ha potuto visitare non solo la palestra ma anche gli spogliatoi: “Questo è un impianto che mi ricorda tante belle esperienze e le numerose amicizie fatte quando ho militato nella squadra di pallacanestro di Praia. Chi si ricorda come era questa struttura, può oggi apprezzare ancora di più l’intervento di riqualificazione che, inoltre, testimonia come il Comune realizzi interventi su tutto il territorio urbano, anche nelle periferie” ha concluso il primo cittadino.