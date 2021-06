Asti, ricevuta in municipio la rappresentanza dell’Agenzia Formativa delle Colline Astigiane

Questa mattina il Sindaco Maurizio Rasero ha ricevuto in Municipio il dott. Davide Rosa Direttore dell’Agenzia Formativa delle Colline Astigiane, la dott.ssa Nadia Bardone responsabile della sede di Agliano Terme e lo chef/formatore Gianni Bonadio per congratularsi per il prestigioso riconoscimento ottenuto dall’allieva Alessandra Piacenza durante il “CombiGuru Challenge 2021 – Sfida al forno”, competizione nazionale tra studenti di scuole alberghiere.

La talentuosa Alessandra, allieva del terzo anno del corso di cucina di Agliano Terme, supportata da Gianni Bonadio, a Padova si è distinta nell’ambito della gara, ottenendo il primo premio per la presentazione dei piatti “Uovo a 62° nel nido” e “Scrigno di nocciole” e il secondo premio per la loro preparazione.

Durante l’incontro Alessandra ha raccontato al Sindaco i dettagli della gara che le ha dato la possibilità di essere valutata, oltre che per le tecniche di cottura e di cucina, anche per la pulizia della postazione di lavoro, dell’impiattamento ed ovviamente del gusto delle pietanze preparate, gara resa ancor più difficile da preparazioni che prevedevano un ingrediente misterioso: il wasabi nel caso del Main Course e la mandorla nel caso del dolce.

La sedicenne che in assoluto era la più piccola del concorso ha ringraziato i professori e gli chef che l’hanno preparata e formata in questi anni dicendosi emozionata per il prestigioso risultato assegnatole da giudici internazionali.

Il Sindaco nel complimentarsi con Alessandra ha ricordato l’importanza della scuola e della famiglia anche nel processo formativo professionale e le ha augurato di raggiungere traguardi sempre più prestigiosi, anche grazie al supporto dell’AFP Colline Astigiane che rappresenta un’eccellenza del nostro territorio.

Nella foto: il momento della consegna del libro “Insieme per la città” da parte del Sindaco