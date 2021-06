Asti, Protect Our Home al “lavoro” in Piazza del Palio per una città più pulita

Si sono ritrovati mercoledì sera in Piazza del Palio i ragazzi di Protect Our Home con obiettivo ripulire le aiuole e raccogliere i rifiuti adiacenti ad esse. Siccome la piazza in sè era sommariamente pulita dovuto al fatto che il mercoledì dopo il mercato i mezzi appositi intervengono per il ripristino della piazza, la quindicina di persone presenti (di tutte le età) si è “sporcata le mani” vicino alle siepi completamente invase da plastica (soprattutto guanti monouso per frutta e verdura) gettata in terra e poi trasportata dal vento ma anche da bottiglie di vetro.

Protect Our Home ricorda che le raccolte d’estate sono in programma ogni due settimane il mercoledì alle 19.45, durano un’ora circa e chiunque vi può partecipare scrivendo all’omonima pagina facebook dove sarete indirizzati verso il luogo di ritrovo.