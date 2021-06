Asti, Progetto “immensamente buona”: il video su alimentazione a colori, frutta e verdura per nutrire bene corpo e mente

Ultimo step per il progetto di educazione alimentare “Immensamente Buona” promosso dall’Assessorato all’Istruzione della Città di Asti in collaborazione con Fab – Fondo Assistenza e Benessere SMS e con Lions Club Asti Host.

Con la complicità di Buccia, Doro e Fiore, esce il nuovo video sull’alimentazione a colori e sull’importanza della frutta e della verdura per nutrirci bene e stare in forma. Questo video, dedicato a tutti gli studenti delle scuole partecipanti al progetto, e pubblicato nella sezione “Servizi Educativi, scuola e famiglie” nella homepage del sito istituzionale del Comune di Asti, potrà essere visionato da tutti al seguente link:

Il video segue il filone dell’Anno Internazionale FAO della frutta e della verdura, e promuove il consumo di questi importanti nutrienti fonti di vitamine, minerali, antiossidanti e fibre specificandone le caratteristiche e promuovendone il consumo quotidiano.

Si parla di ciclo delle stagioni, di importanza del chilometro zero e dei collegamenti tra frutta e verdura di stagione e benessere e salute: come dice Doro il pomodoro: “Ogni stagione ha i suoi prodotti, per farvi gustare tutto l’anno sapori diversi” e come aggiungono Buccia e Fiore “E ogni prodotto della terra ha la sua stagione … e vi fornisce ogni volta quello di cui avete bisogno in quel momento dell’anno!”

Sotto al video, al seguente link https://www.comune.asti.it/pagina1001_servizi-educativi-scuola-e-famiglie.html è scaricabile il poster della storia creata su misura per far riflettere le classi sull’importanza di una sana alimentazione “L’ORTO DIVINO E IL PASTICCIACCIO DEL SUCCOVIVO”, dove Buccia e Doro, chiedono aiuto ai ragazzi per salvare il loro orto.

Il Sindaco Maurizio Rasero e l’Assessore all’Istruzione Elisa Pietragalla continuano nel loro sostegno a questo progetto di educazione alimentare, programmando fin d’ora l’ipotesi di una terza edizione a partire da settembre 2021, nella ferma convinzione che il lavoro svolto in questa direzione possa dare ottimi frutti e risulti un supporto importante anche a livello didattico per diffondere i principi di sana alimentazione, salute e benessere all’interno delle nostre scuole.

Il video è stato realizzato grazie alla collaborazione di Video Servizi Web TV.