Asti, presentato l’Agrifestival 2021: cinque eventi nelle aziende agricole della Cia

C’è tanta voglia di riscoprire la terra e i suoi prodotti nell’estate 2021 e le aziende della Cia di Asti sono pronte ad accogliere i loro ospiti con le nuove formule di intrattenimento inserite nella seconda edizione di Agrifestival la rassegna itinerante ideata dalla Cia – Agricoltori Italiani di Asti.

L’edizione 2021 è stata presentata questa mattina presso la sede della Cia di Asti: “Agrifestival 2021 si sdoppia con una programmazione dedicata all’estate e una per l’autunno–inverno, ha spiegato il direttore della Cia di Asti, Marco Pippione. Nei cinque eventi che si svolgeranno dal 4 luglio al 18 settembre saranno gli ospiti a venire a trovarci, nella seconda parte della rassegna la Cia metterà le ruote per far scoprire il territorio e i prodotti della filiera agricola in maniera innovativa”.

Dopo le faticose restrizioni causate dal Covid, la ripresa delle attività si è fatta particolarmente frenetica nelle ultime settimane. “Gli agriturismi sono sommersi di richieste – conferma Marco Pippione – per questa ragione abbiamo pensato di allungare il calendario del nostro festival introducendo eventi che offrono occasioni di svago nel verde non solo al pubblico adulto ma anche alle famiglie con bambini”.

Se da una parte viene confermata la partnership con il Teatro degli Acerbi, compagnia che spicca per la sua straordinaria capacità di narrazione del territorio e dei suoi protagonisti, dall’altra si introducono nuove forme di intrattenimento che vanno dalle passeggiate tra le colline al mini rodeo con i cavalli, dai funamboli sospesi tra i filari del vigneto (con ArteMakia) alla vendemmia con pausa relax, tra yoga e trattamento di bellezza.

Alcuni eventi beneficeranno dei voucher “experience day” della Regione Piemonte gestiti da Sistema Monferrato.

Agrifestival 2021 proseguirà nei mesi di ottobre e novembre con eventi culturali collegati alla promozione e degustazione dei prodotti tipici del Monferrato e della Langa astigiana. Tra le iniziative in programma spicca la consegna del Premio “Agrestino 2021”.

La rassegna Agrifestival ha il supporto del Consorzio Piemonte da Scoprire che raggruppa una cinquantina di aziende impegnate in un progetto di valorizzazione delle produzioni locali sotto la sigla Piemonte4U.

Di seguito il calendario degli eventi estivi.

Agrifestival 2021 Estate

La tradizione fa spettacolo

Domenica 4 luglio – Moasca

Azienda agricola Amerio Vincenzo – Agriturismo Ca del Nono

Camminata panoramica tra le vigne e il cielo con merenda sinoira

Ore 16 ritrovo presso l’azienda agricola Amerio Vincenzo

Ore 16,30 Partenza per la passeggiata guidata nei vigneti di Moscato e Barbera inseriti nel sito UNESCO Paesaggi Vitivinicoli di Langhe Roero e Monferrato patrimonio dell’Umanità

Ore 18,30 tradizionale “Merenda sinoira monferrina” sulla terrazza panoramica dell’agriturismo Ca del Nono

Prenotazioni: 334 5667494 /340 4564621 – In caso di maltempo l’evento sarà rinviato

Sabato 17 luglio – Montiglio Monferrato

Azienda agricola e maneggio Il Valletto

Country Fever

Ore 17 dimostrazione spegnimento incendio in cascina

Ore 18 mostra-concorso fotografico naturalistico

Ore 17-18 battesimo della sella per i più piccoli

Dalle 18 musica e balli country con scuola di line dance, prove di tiro con il lazo, monta toro meccanico, mercatino ed esposizione trattori

presentazione Associazione Giacche verdi, protezione ambientale e civile a cavallo

Servizio ristoro con panini e birra alla spina, gelati e crepes artigianali

Prenotazioni 338 6858601 – In caso di maltempo l’evento sarà rinviato

Sabato 31 luglio – Canelli

Nei vigneti dell’azienda agricola Ghione Anna

Vignart, acrobazie in vigna con picnic gourmet

Ore 18 inaugurazione casetta degli insetti

Ore 18,30 mini corso di fotografica naturalistica open air

Ore 19,30 degustazione guidata dei vini dell’azienda

Ore 20,30 picnic sotto le stelle con le specialità del ristorante San Marco di Canelli

Spettacolo acrobatico tra i filari, illusioni e magia sotto la Torre dei Contini con Milo Scotton e

ArteMakia

Prenotazioni 328 7542334 – In caso di maltempo l’evento sarà rinviato

Venerdì 3 settembre – Nizza Monferrato

Agriturismo I Salici Ridenti

La cura del giardino come cura dell’anima

Ore 19,30 – Spettacolo teatrale di e con Lorenza Zambon “Prima lezione di giardinaggio per giardinieri anonimi rivoluzionari”

A seguire cena intorno al falò

Prenotazioni 344 0640890 – In caso di maltempo l’evento si svolgerà nei locali dell’agriturismo

Sabato 18 settembre – Portacomaro

Agriturismo Terra d’Origine – Azienda agricola Fratelli Durando

Vendemmia, picnic e relax tra i filari del Monferrato

Ore 9,30 Colazione alla nocciola

Ore 10 esperienza vendemmia

ore 11,30 incontri di bellezza con l’azienda Poliphenolia, cosmetica naturale con i polifenoli ricavati dagli scarti della vendemmia

Ore 12,30 pranzo con fagotto in vigna

Pomeriggio di relax con letture, yoga e riposo nella natura e brindisi al tramonto

Prenotazioni 327 7867161 – In caso di maltempo l’evento sarà rinviato