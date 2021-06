Asti, presentato il progetto del PalaProvincia: una nuova palestra per il territorio

Conferenza stampa questa mattina presso il palazzo della Provincia di Asti, per presentare il Progetto di Recupero dell’Area Cavallino Rosso (Corso Palestro) che prevede la realizzazione di una nuova palestra al servizio delle scuole, della Città e del territorio.

A fare gli onori di casa il presidente della provincia, Paolo Lanfranco; presenti anche il vicepresidente della Regione Piemonte, Fabio Carosso, il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, e la delegata Coni Asti, Lavinia Saracco.

“Il progetto è in linea con le politiche del nextgeneration EU (recovery plan) dunque possiamo affermare che è il primo intervento astigiano realizzato dell’«era PNRR», lo stesso finanziamento è riconducibile ai fondi previsti nel PNRR” ha dichiarato Lanfranco che poi ha ceduto la parola a Pippo Sacco che ha ricostruito la storia dello stabilimento SIS.

Il 3 giugno 1939 la SIS viene iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio di Asti, nel 1966 la SIS cambia proprietà e passa al petroliere Attilio Monti, del gruppo Eridania. L’azienda è molto florida: 3 milioni di bottiglie di liquore all’anno e 300 dipendenti. Il 22 agosto 1967 chiude lo stabilimento di Asti, nel 1973 la crisi del petrolio costringe Monti a cedere alcune delle sue aziende, tra cui la SIS che finisce al colosso inglese Cadbury-Schwepps.

Nel 2003 gli immobili di corso Palestro vengono acquisiti dalla Provincia di Asti per la Protezione Civile

Acquistato nel 2004 (con Delibera del Consiglio Provinciale del 2003) e reso operativo dal mese di luglio dello stesso anno, la spesa sostenuta per l’acquisto ammonta a circa € 2.300.000, in parte derivante da contributi erogati dalle Fondazioni Cassa di Risparmio di Asti e Cassa di Risparmio di Torino e dalla Regione Piemonte. A partire dall’anno 2014 gli uffici vengono trasferiti presso la sede centrale; i locali rimangono in disponibilità delle Associazioni di Volontariato e del Banco Alimentare. A metà del 2015 la struttura adibita ad uffici viene messa a disposizione del Comitato organizzatore dell’Adunata Nazionale degli Alpini, avvenuta nel maggio del 2016

Il progetto di recupero dell’area SIS Cavallino Rosso è un progetto di comunità per una struttura polifunzionale al servizio del territorio provinciale è un progetto di comunità perché per l’interazione tra

– saperi locali diversi (educazione, formazione, volontariato, sport, tempo libero, spazi museali / documentali)

– generazioni differenti;

inoltre permetterà la valorizzazione del patrimonio locale, ma risponde anche a carenze immediate di

– aule scolastiche utilizzabili a rotazione durante gli interventi alle scuole della città;

– attività giovanile extrascolastica;

– sedi di volontariato impegnato nel progetto.

Il progetto di recupero dell’area si suddivide in due interventi:

INTERVENTO 1 – REALIZZAZIONE PALESTRA:

• finanziamento di € 3.450.000 già ottenuto (Miur)

• progettazione in fase di avvio

• entrata in funzione: 2025

• l’intervento è funzionalmente indipendente dalla realizzazione dell’intervento 2

INTERVENTO 2:

• presentata candidatura per il supporto di Cassa Depositi e Prestiti e Unione Province Italiane nello sviluppo progettuale e nella ricerca di fondi

• importo stimato: € 8.700.000

• tempo realizzazione stimato: 39 mesi (dall’ottenimento del finanziamento)

• suddivisibile in lotti funzionalmente indipendenti