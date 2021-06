Asti, lavori lavori in corso Dante: gli autobus Asp cambiano percorso 

Nella giornata di lunedì 14 giugno, in seguito alla chiusura di un tratto di corso Dante per lavori stradali, gli autobus di Asp effettueranno le seguenti variazioni di percorso:

Linea 2-2/

Le corse in partenza alle ore 8,18 dai capilinea di via Urbani e Valle del Re, la corsa in partenza alle ore 8,19 dal capolinea di via Spandre e le corse successive non effettueranno, in entrambe le direzioni, le fermate di corso Dante, all’angolo con via Verdi, le fermate di via Pietro Micca e le fermate di corso Volta, all’altezza della casa di riposo Città di Asti.

In alternativa saranno attivate, in entrambe le direzioni, le fermate provvisorie di corso Alfieri, all’altezza dell’incrocio con via del Cavallino, e di via Monterainero.

Linea 4

La corsa in partenza alle ore 8,11 dal capolinea di N.S. di Lourdes, la corsa in partenza alle ore 8,17 dal capolinea di via Torchio e le corse successive non effettueranno, in entrambe le direzioni, le fermate di corso Dante, all’angolo con via Verdi, e tutte le fermate di corso Alfieri.

Saranno attivate, in entrambe le direzioni, le fermate sostitutive di via Pietro Micca, le fermate di corso Volta, all’altezza della casa di riposo Città di Asti, e le fermate di via Monterainero.

Linea 7

La corsa in partenza alle ore 8,37 dal capolinea di via Foscolo, la corsa in partenza alle ore 8,24 dal capolinea di corso Alba e le corse successive non effettueranno, in entrambe le direzioni, le fermate di corso Dante, all’angolo con via Verdi.

In alternativa saranno attivate, in entrambe le direzioni, le fermate provvisorie di corso Alfieri, all’altezza dell’incrocio con via del Cavallino, e le fermate di via Micca.

Linea extraurbana Asti-Tigliole-Asti

Le corse in partenza alle ore 12,50 e alle ore 18,40 da piazza Marconi, in direzione Tigliole, non effettueranno la fermata di corso Dante all’angolo con via Verdi.

Saranno attivate, in alternative, la fermata provvisoria di corso Alfieri, di fronte a via del Cavallino, e la fermata provvisoria di via Micca.

Per informazioni: tel. 0141 434711, www.asp.asti.it e app AstiSmartBus.