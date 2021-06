Asti, la minoranza chiede un consiglio comunale aperto sulla Casa di Riposo Città di Asti

Riceviamo e pubblichiamo

Come Consiglieri Comunali riteniamo importante un confronto pubblico rispetto al futuro della Casa di Riposo “Città di Asti”.

Per questo motivo chiediamo un consiglio comunale aperto, in cui poter coinvolgere le parti sociali, il Commissario, l’ASL.

Dopo il bando per la gestione, la fumata nera rispetto all’unica offerta pervenuta, riteniamo importante discutere del futuro di una struttura così importante.

Di seguito la richiesta inviata al presidente del consiglio comunale di Asti —->>> Richiesta Consiglio Comunale Aperto_ casa di riposo

Mario Malandrone

Angela Quaglia

Maria Ferlisi

Luciano Sutera

Giuseppe Dolce

Mauro Bosia

Michele Anselmo

Massimo Cerruti

Davide Giargia

Giorgio Spata

Martina Veneto