Asti, iniziata la vaccinazione per le aziende presso l’hub dell’Unione Industriale astigiana

Per cercare di andare incontro alle numerose imprese che vogliono sostenere la campagna di immunizzazione, ma non hanno la possibilità di allestire un hub interno ai locali aziendali, l’associazione Confindustriale astigiana si è fatta promotrice di una convenzione con ELA srl, struttura sanitaria con sede in Asti che opera nel settore della medicina del lavoro ed in possesso dei requisiti per la vaccinazione.

Nella convenzione si prevede che ELA srl, oltre a tutta l’attrezzatura sanitaria e al personale medico, paramedico e amministrativo necessario, metta a disposizione delle aziende interessate il proprio Punto vaccinale ubicato in Strada Toasso ad Asti, dove oggi, giovedì 3 giugno, sono iniziate le vaccinazioni.

Oggi pomeriggio presso l’hub vaccinale si è recato l’assessore regionale Marco Gabusi, insieme al sindaco di Asti, Maurizio Rasero e al direttore generale dell’Asl di Asti Flavio Boraso.