Asti: incidente tra un’auto e due bici nei pressi del cimitero

Un grave incidente è accaduto oggi ad Asti nei pressi del cimitero.

In Via Moccagatta, adiacente al cimitero, si è verificato uno scontro tra un’auto e due biciclette.

Sono intervenuti i sanitari del 118 per soccorrere i due ciclisti e i Carabinieri per stabilire le dinamiche dell’incidente. Al momento la via è chiusa per consentire i rilievi alle forze dell’ordine.

Dalle prime informazioni informazioni uno dei due ciclisti avrebbe riportato gravi ferite, meno gravi le condizioni dell’altra persona coinvolta.