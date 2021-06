Incidente stradale oggi ad Asti.

In Via Ungaretti due vetture si sono scontrate con dinamica ancora in corso di accertamento; sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Asti per mettere in sicurezza i mezzi, l’ambulanza per prestare soccorso agli occupanti dei due mezzi, che hanno riportato lievi ferite.

E’ intervenuta anche la polizia locale per eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.