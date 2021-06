Asti, incendio a Valmanera: uomo trovato privo di sensi

Intensa giornata di lavoro per i Vigili del Fuoco di Asti quella di oggi, venerdì 4 giugno.

Oltre agli interventi per gli incidente stradali ad Asti, in Via Ungaretti, e a Villanova d’Asti (vedi correlati) gli uomini del comando astigiano sono intervenuti per un incendio ad Asti, in località Valmanera per un incendio sterpaglia.

Giunti sul posto, una zona impervia, gli uomini del comando astigiano hanno visto una persona non cosciente riversa a terra; subito hanno preso la sacca sanitaria e hanno prestato i primi soccorsi in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. L’uomo non era cosciente, aveva parecchie ustioni su tutto il corpo ed ha inalato parecchio fumo. Il ferito è stato poi affidato alle cure del personale del 118 che valutava l’intervento dell’elisoccorso per un trasferimento a Torino.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri ed è atteso anche l’arrivo del personale dello Spresal.