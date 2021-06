Asti, in programma al cinema Lumière “Una donna promettente”

Il cinema Lumière di Asti propone il film che ha vinto l’Oscar per la migliore sceneggiatura originale, “Una donna promettente”, per la regia di Emerald Fennel con Carey Mulligan come protagonista.

Il film è la denuncia che la protagonista vuole fare nei riguardi di quei “bravi ragazzi” pronti ad interessarsi delle giovani donne carine e gentili, rivelando scopi ben poco nobili. Attualissimo, anche per i recenti fatti di cronaca.

Film piuttosto forte tanto da essere vietato ai minori di anni 14.

Di seguito la programmazione:

venerdì 25 giugno alle ore 21,15

sabato e domenica (26 e 27 giugno) alle 19 ed alle 21,30.

Lo staff del Lumière consiglia di recarsi al cinema con un foglietto sul quale siano scritti il cognome, il nome ed il numero di telefono per la tracciabilità richiesta dalle misure anticovid. Si può anche prenotare, ma non è necessario.

Per info: 0141.413620 (con segreteria telefonica), 333 593 1921 (responsabile).