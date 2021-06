Asti, il sindaco Rasero in diretta facebook fa il punto della situazione e si toglie qualche sassolino dalle scarpe

Dopo tanto tempo il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, è tornato a comunicare con la cittadinanza attraverso una diretta Facebook per fare il punto della situazione prima del periodo estivo.

La diretta si è aperta con un riepilogo dei dati attuali della situazione epidemiologica nell’Astigiano: “Oggi al Cardinal Massaia ci sono 5 ricoverati, nessuno in terapia intensiva; nella città di Asti ci sono nove positivi. Il quadro generale è fortunatamente in netto miglioramento e questo grazie all’impegno e al sacrificio di tutti” ha ribadito Rasero che ha ricordato anche le 713 vittime da inizio pandemia e poi ha fatto il punto sui vaccini inoculati fino ad oggi lanciando un appello a vaccinarsi per chi non lo ha ancora fatto.

La diretta è stata anche l’occasione per il primo cittadino “di togliersi due sassolini dalle scarpe sulle numerose e quasi quotidiane polemiche della minoranza“, come lui stesso aveva anticipato nel lanciare la diretta oggi pomeriggio.

Il sindaco ha concluso la diretta facendo il punto sui lavori svolti, come ad esempio quelli della palestra Monti, (vedi correlato sotto)

La diretta completa è visibile sotto