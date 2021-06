Asti, definiti gli interventi per sistemare Via Rosselli

Nella tarda mattinata dell’8 giugno 2021 è stato segnalato uno sfondamento stradale in Via Fratelli Rosselli nel tratto tra via Montebruno e corso Galileo Ferraris. In accordo con la Polizia Municipale è stata immediatamente interrotto il traffico veicolare.

L’area è stata recintata e nel pomeriggio è iniziato l’intervento di scavo per verificare l’entità della rottura.

Un tratto di fognatura è risultato completamente crollato e pertanto si è ritenuto di effettuare un intervento immediato di sostituzione di un tratto di condotta dal pozzetto esistente nei pressi dell’incrocio di via Montebruno.

In data odierna, 11 giugno, sarà posata una condotta provvisoria in corrugato per limitare gli odori provenienti dalla rete fognaria. Lunedì mattina, 14 giugno, sarà posata la tubazione definitiva.

L’ultimazione dell’intervento, escluso il tappetino, è previsto per la fine della prossima settimana.