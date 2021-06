Asti, con il marketing sportivo si riqualificano le palestre Brofferio e Dalla Chiesa

A fare scuola è l’accordo sottoscritto nel 2019 sul palazzetto di via Gerbi con la storica azienda canellese Bosca: oggi il Palabosca, è un impianto moderno e riqualificato grazie proprio a questa sponsorizzazione (circa 30 mila euro in tre anni).

Dal successo di questa collaborazione, il lavoro di “marketing sportivo” portato avanti dall’assessore Mario Bovino, con la costruzione di un bando per l’assegnazione di spazi pubblicitari nel palazzetto, al campo scuola di atletica e all’interno dell’area sportiva di via Gerbi. Spazi per un totale di 150 metri quadrati, per un investimento complessivo di 40 mila euro, affidati a GL Service: fondi che saranno utilizzati per la riqualificazione delle palestre Brofferio e Dalla Chiesa.

“In attesa del recovery Fund, siamo riusciti a portare oltre 80 mila euro – spiega Bovino – Si riqualificano gli impianti grazie a investimenti di privati che credono, come noi, nello sport. In un momento in cui è sempre più difficile trovare risorse in generale, quindi anche da destinare allo sport, è fondamentale attivarsi per cercare imprenditori disponibili a investire. La soddisfazione è essere riusciti nell’intento, trovando nuovi fondi che serviranno per due palestre molto utilizzate da società sportive impegnate in discipline diverse, dal calcetto alla pallavolo”.

I lavori inizieranno a fine anno scolastico per concludersi entro il 31 agosto. Sulla palestra Brofferio (corso XXV Aprile) sono previsti interventi come il ripristino delle parti di soffitto danneggiate da infiltrazioni (nella zona di ingresso della palestra), tinteggiatura pareti e soffitto (ingresso e spogliatoi), sostituzioni di porte, sistemazione delle luci. Tinteggiature anche nella struttura Dalla Chiesa, con sistemazioni luci e altri interventi.