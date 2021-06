Oggi, mercoledì 2 giugno, nella suggestiva cornice del cortile del Palazzo del Michelerio, si è tenuta la cerimonia celebrativa del 75° Anniversario di proclamazione della Repubblica Italiana.

All’evento, che si è svolto nel rigoroso rispetto delle vigenti disposizioni connesse all’emergenza sanitaria, hanno partecipato le massime Autorità della provincia, nonché una rappresentanza delle varie componenti della società astigiana.

di 75 Galleria fotografica Festa della Repubblica 2021 Asti









Dopo il momento solenne dell’Alzabandiera, accompagnato dalle note dell’Inno nazionale, il Prefetto di Asti, prima della lettura del tradizionale messaggio del Capo dello Stato, ha rivolto un commosso pensiero alle vittime della pandemia, esprimendo sincera vicinanza al dolore delle loro famiglie ed un sentito ringraziamento alle professionalità sanitarie per l’instancabile impegno profuso nella lotta al coronavirus.

Oltre a sottolineare la preziosa attività svolta dai vertici istituzionali presenti e da tutti i Sindaci del territorio, il rappresentante del Governo ha indirizzato un pensiero riconoscente anche alle molteplici componenti del tessuto sociale, economico, culturale, associativo e del volontariato astigiano, evidenziandone l’importante ruolo svolto durante il difficile periodo emergenziale.

Nel suo messaggio augurale, il Presidente della Repubblica ha evidenziato come la sinergia tra le istituzioni sia stata un punto di forza essenziale per arginare la recrudescenza del contagio e assicurare la tenuta della coesione sociale. Nell’esprimere la propria gratitudine a ciascun cittadino, il Capo dello Stato ha rivolto un pensiero particolare agli anziani ed ai giovani, radici e futuro della Nazione, che hanno subìto in modo rilevante, ancora più degli altri, l’impatto della crisi.

A seguire, il Prefetto Alfonso Terribile ha consegnato i diplomi delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferite dal Presidente della Repubblica a dodici cittadini di questa provincia. Cavalieri della Repubblica sono stati nominati Franco Brignolo, il vicebrigadiere Domenico Calarco, Paolo Davò, Andrea Ghignone, Maggiorino Gonella, Elso Gramaglia, Mauro Caliendo, Gianfranco Imerito, Pietro Meli, Luogo Tenente carica speciale Alessandro Prunotto, Daniela Campasso e Alessandro Militerno.

Sono state consegnate quattro Medaglie d’onore concesse dal Presidente della Repubblica alla Memoria di Lorenzo Bossolino, Adriano Giargia, Battista Enrico Rosso e Guglielmo Torchio, deportati ed internati nei lager nazisti (per le schede degli insigniti clicca qui —–>>>> schede insigniti e decorati 2021.

La giornata celebrativa si concluderà con la cerimonia dell’Ammainabandiera, prevista alle 17.

La manifestazione, magistralmente condotta dall’attore e regista astigiano Aldo Delaude, è stata arricchita dall’intervento del Capo Fanfara Bersaglieri Giancarlo Maccario, con il supporto tecnico di Vincenzo e Paolo Penna dello Studio Archensièl.

L’evento, che si è svolto nel pieno rispetto delle disposizioni anticontagio, è stato organizzato in collaborazione con la Provincia ed il Comune di Asti, l’Agenzia Territoriale per la Casa, l’Ente di gestione del Parco paleontologico astigiano, il Comando provinciale Vigili del Fuoco, il Coordinamento territoriale di Protezione Civile, la Sezione di Asti dell’Associazione Nazionale Alpini e l’Agenzia di Formazione Professionale delle Colline Astigiane.