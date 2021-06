Asti Benessere 2021: le collaborazioni

Per la sua ottava edizione, Asti BenEssere, la manifestazione ideata e promossa dalla Cooperativa della Rava e della Fava, in scena dal 7 al 12 giugno, potrà contare sulla collaborazione di alcune associazioni del territorio.

Per il secondo anno ci sarà la partecipazione di APRI – Asti con un’esposizione di materiale realizzato da ipo e non vedenti e da volontari dell’associazione con dimostrazione dal vivo degli elaborati che si terrà lunedì 7 giugno al parco Emanuele Pastrone di Asti (via Atleti azzurri). In caso di pioggia ci si trasferirà presso il circolo Nuovo A. Nosenzo in via Filippo Corridoni 51. Per info 3333621074

Rinnovata la collaborazione con Chapitombolo, presente dalla prima edizione e che ha creduto fortemente in questo evento. Da lunedì al giovedì Chapitombolo Academy di Monale propone Circo Open Air con partecipazione gratuita ai corsi della settimana previo ritiro del coupon presso i punti vendita Rava e Fava; Chapitombolo Asti nel cortile del Michelerio propone mercoledì 9 giugno alle 17,30 una breve dimostrazione acrobatica e alle 18 un laboratorio per bambini dai 4 agli 11 anni : ‘Giochiamo al Circo’ con giocoleria, equilibrismo e acrobatica.

Importanti e da sottolineare le sponsorizzazioni storiche che anche quest’anno hanno dato fiducia all’evento clou targato Rava e Fava: Specchiasol, NaturaSì e Generali Assicurazioni agenzia Asti Alfieri.

Confermati i media partner: anche quest’anno la nostra redazione di ATnews, insieme a Radio Asti Europa, avrà il piacere di seguire da vicino l’intero programma di eventi

