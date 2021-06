Asti Benessere 2021, la presentazione degli operatori: Quinterno Anna Maria

Continua il conto alla rovescia per l’edizione 2021 di Asti Benessere, la manifestazione ideata e promossa dalla Cooperativa della Rava e della Fava, che, dopo quella online dello scorso anno (la settima), torna dal vivo con un’ottava edizione in versione “diffusa” dal 7 al 12 giugno.

Per il programma dettagliato e tutti gli aggiornamenti https://www.facebook.com/astibenessere

Prosegue la marcia di avvicinamento con la presentazione degli operatori che partecipano: oggi la presentazione di Quinterno Anna Maria

Attività: “Tecniche di Rilassamento e Meditazione”

Quinterno Anna Maria

Autrice del libro “Attiva il tuo cuore di fuoco” – Edizioni Psiche Torino

Counselor Psicobiologico

Insegnante di Yoga e Meditazione

Riequilibratrice cranio-sacrale

Creatrice del metodo registrato “Meditare per Vivere”®

Propone un metodo di rilassamento e meditazione semplice e piacevole, adatto a tutti, che si rivela essere uno straordinario percorso di conoscenza di sé stessi e delle proprie dinamiche mentali, denominato “Meditare per Vivere”.

Attraverso tale metodo impariamo a rilassare il corpo e ad acquietare la mente in pochi istanti, riducendo ansia e stress e scoprendo come ricondurci a sensazioni di benessere in qualsiasi situazione, anche nei momenti di maggior disagio.

Attraverso il rilassamento del corpo, la mente si fa silenziosa, permettendoci di individuare e superare i condizionamenti e gli automatismi che si sono accumulati nella nostra vita e che ancora oggi limitano le nostre scelte.

Attraverso il percorso “Meditare per Vivere – Dalla Mente al Cuore: il Cammino verso la Consapevolezza”, riscopriamo la gioia di vivere e le nostre infinite potenzialità, grazie al contatto col sentire autentico del Cuore. Così la mente, anziché limitarci e creare sofferenza come ha erroneamente imparato a fare, torna piacevolmente ad essere l’indispensabile e meraviglioso strumento di realizzazione di noi stessi e della nostra vita, in accordo con i desideri del Cuore.

Quinterno Anna Maria – Via Terracini, 6 – 14100 ASTI

Libera Professionista – P.IVA: 01677060053 (Studio presso il proprio domicilio)

Insegnante yoga e meditazione Utea – anno 2019/2020

Collaboratrice SerenaMente Olos, Viale Partigiani, 115 – Asti

Collaboratrice Palestra Athletic Asti – Via Antico Ippodromo, 23 – Asti

Collaboratrice Associazione ImparAmare – Via Morelli 15 – Asti

Sito internet in costruzione – Profilo FB e INSTAGRAM