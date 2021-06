Asti Benessere 2021, la presentazione degli operatori: Kokoro Shiatsu

Continua il conto alla rovescia per l’edizione 2021 di Asti Benessere, la manifestazione ideata e promossa dalla Cooperativa della Rava e della Fava, che, dopo quella online dello scorso anno (la settima), torna dal vivo con un’ottava edizione in versione “diffusa” dal 7 al 12 giugno.

Per il programma dettagliato e tutti gli aggiornamenti https://www.facebook.com/astibenessere

Prosegue la marcia di avvicinamento con la presentazione degli operatori che partecipano: oggi la presentazione di KOKORO Shiatsu

Shiatsu è un termine giapponese che significa premere con le dita e si riferisce ad un trattamento che fonda le sue radici in antiche tecniche orientali.

Questa tecnica manipolatoria praticata nel modo corretto ripristina lo scorrere dell’energia vitale nei meridiani ed è utile nell’affrontare malesseri del corpo e psicosomatici.

Kokoro Shiatsu abbina le tecniche avanzate dello Shiatsu alla straordinaria efficacia della moxibustione, a tecniche craniosacrali e della fascia.

Come si svolge il trattamento?

Il trattamento si svolge in un ambiente tranquillo, su di un morbido materasso a terra oppure su un confortevole lettino. Si resta comodamente vestiti meglio se con abiti in materiale naturale (cotone, lana, lino).

Chi può ricevere il trattamento Shiatsu?

Lo Shiatsu è applicabile su persone di ogni tipo, senza distinzione di età e condizione. Chiunque può ricevere un trattamento (adulti, ragazzi, donne in gravidanza ed anziani), l’obiettivo è sempre il raggiungimento di un miglior equilibrio fisico ed energetico. Le pressioni Shiatsu si traducono in un tangibile allentamento della tensione muscolare e dello stress, e in maggior energia e tonicità.

KOKORO Shiatsu

3930351458

Corso Don Minzoni, 24

14100 Asti

Kokoroshiatsu.eu

https://fb.me/kokoro.shiatsu.stefania