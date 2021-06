Asti Benessere 2021, la presentazione degli operatori: il massaggio kobido

Continua il conto alla rovescia per l’edizione 2021 di Asti Benessere, la manifestazione ideata e promossa dalla Cooperativa della Rava e della Fava, che, dopo quella online dello scorso anno (la settima), torna dal vivo con un’ottava edizione in versione “diffusa” dal 7 al 12 giugno.

Per il programma dettagliato e tutti gli aggiornamenti https://www.facebook.com/astibenessere

Prosegue la marcia di avvicinamento con la presentazione degli operatori che partecipano: oggi la presentazione del massaggio kobido

Il kobido significa “antica via della bellezza”, ed é conosciuto come il massaggio dell’eterna giovinezza. Come si effettua il Kobido? Si manipola dolcemente la pelle,si preme,si piega,si pizzica si usano sfioramenti tutto questo per ottenere un vero lifting naturale. I benefici che il massaggio Kobido propone sono quelli di migliorare la tonicita’ e l’elasticita’ della pelle prevenire e ridurre le rughe, il viso appare piu’ disteso e si ottiene con il massaggio della testa e del collo un benessere fisico e serenita’ della mente. Il kobido diventa arte con i movimenti fluidi quasi come il battito di ala di una farfalla. Il risultato é la luminosita’ della pella e la riduzione dello stress