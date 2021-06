Asti Benessere 2021, la presentazione degli operatori: Diana Berlinghieri – Consulente Feng Shui

Continua il conto alla rovescia per l’edizione 2021 di Asti Benessere, la manifestazione ideata e promossa dalla Cooperativa della Rava e della Fava, che, dopo quella online dello scorso anno (la settima), torna dal vivo con un’ottava edizione in versione “diffusa” dal 7 al 12 giugno.

Per il programma dettagliato e tutti gli aggiornamenti https://www.facebook.com/astibenessere

Prosegue la marcia di avvicinamento con la presentazione degli operatori che partecipano: oggi la presentazione di Diana Berlinghieri – Consulente Feng Shui

PRESENTAZIONE ATTIVITA’ PERSONALE

Quante volte siete entrati in uno spazio e vi siete chiesti come mai la vostra sensazione fosse quella di voler scappare subito, oppure vi eravate trovati così bene che non sareste più andati via? Ci sono molti fattori che possono determinare queste percezioni e possono essere spiegati attraverso il Feng Shui. Ho iniziato il mio percorso nel 2008, presso la Creative Feng Shui Academy, innamorandomi subito di questa disciplina e decidendo immediatamente che sarebbe diventata la mia attività principale. Mi occupo di applicare regole antiche, contestualizzate alle nostre abitazioni, perché mettendo in comunicazione uomo e ambiente le persone possano diventare consapevoli dello spazio che stanno vivendo, del suo potenziale e di ciò che possono ottenere attraverso alcune semplici modifiche. Lavoro sia nel settore residenziale che in quello commerciale e la mia consulenza può essere inserita in qualsiasi momento, a partire dalla scelta dell’immobile fino ad arrivare all’analisi di un immobile completamente arredato. Mi trovate in studio ad Asti, insieme a me potete trovare la mia amica e collega Giovanna Gaveglio, Personal Home Designer; grazie a questa collaborazione riusciamo ad offrire al cliente un servizio chiavi in mano monitorato in ogni piccolo dettaglio.

Diana Berlinghieri – Consulente Feng Shui – Via Prandone, 8 – 14100 Asti

Cell. 340 731 48 37

Mail info@dianaberlinghieri.it

www.dianaberlinghieri.it

facebook: https://www.facebook.com/consulenteFengShui

PRESENTAZIONE ATTIVITA’ SVOLTE DURANTE ASTIBENESSERE

– Lunedì 7 giugno in bottega dalle 17:30 “Dimmi dove vivi e ti dirò chi sei” durata mezz’ora a persona

Potete portare la piantina della vostra abitazione o alcune foto di un angolo che vorreste migliorare, analizzeremo insieme questo spazio e inizierete a vederlo con occhi diversi. Potreste rimanere stupiti da quante cose si possono “leggere” da una semplice piantina!

– Mercoledì 9 giugno in via Prandone dalle ore 9:00 alle ore 12:00 “Dimmi dove vivi e ti dirò chi sei” durata mezz’ora a persona

Vi aspetto in studio per una mini consulenza gratuita, se avete dubbi o domande relative alla vostra abitazione potete portare sia foto che piantina dello spazio che volete analizzare e rinnovare con il mio aiuto.

– Sabato 12 giugno partenza alle 10:30 da Via Prandone durata un’ora e mezza. (indossare abbigliamento comodo)

“Forme e sensazioni della nostra città”

Passeggiando per le vie di Asti analizzeremo gli esterni di alcune palazzine, le forme e la loro influenza su chi le abita e su chi le vede dalle proprie finestre. Impareremo a percepire il movimento del Chi nello spazio e come può nutrire o indebolire un’attività commerciale.

Diana Berlinghieri – Consulente Feng Shui – Via Prandone, 8 – 14100 Asti

Cell. 340 731 48 37

Mail info@dianaberlinghieri.it

www.dianaberlinghieri.it

facebook: https://www.facebook.com/consulenteFengShui