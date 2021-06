Asti Benessere 2021, la presentazione degli operatori: Cristina Massano, Doula

Continua il conto alla rovescia per l’edizione 2021 di Asti Benessere, la manifestazione ideata e promossa dalla Cooperativa della Rava e della Fava, che, dopo quella online dello scorso anno (la settima), torna dal vivo con un’ottava edizione in versione “diffusa” dal 7 al 12 giugno.

Per il programma dettagliato e tutti gli aggiornamenti https://www.facebook.com/astibenessere

Prosegue la marcia di avvicinamento con la presentazione degli operatori che partecipano: oggi la presentazione di Cristina Massano, Doula

Io sono Cristina, sono una Doula e una consulente babywearing, accompagno e sostegno le famiglie durante la gestazione e nella primissima infanzia.

Faccio parte di “Luna di Mamme”, associazione che si occupa di maternità e genitorialità e sta nascendo una nuova collaborazione con le mie colleghe doule albesi.

Ad “Asti benessere” quest’anno mi occuperò dell’incontro sul post parto: ” Ben-Essere nel dopo nascita” parleremo degli enormi cambiamenti che avvengono in famiglia con l’arrivo del bebè, i bisogni primari dei bambini, come aiutare le mamme a ritrovarsi nel dopo nascita e le figure di sostegno e aiuto per le mamme e le famiglie.